Moradores flagram sucuri em estrada rural de Cambará

Crédito da foto Para Sucuri foi flagrada próximo ao aterro municipal de Cambará - Divulgação – Claubinho Souza

Na manhã desta segunda-feira (17), moradores de Cambará flagraram uma sucuri cruzando uma estrada de terra na zona rural, próximo ao aterro sanitário municipal.

As imagens foram enviadas à Rádio Banda B, que confirmou a veracidade dos fatos.

A reportagem do Tá no Site e da Tribuna do Vale ouviu a Polícia Ambiental, que disse ser comum a existência desse tipo de animal na região, especialmente em locais próximos a rios e represas.

Continua depois da publicidade

De acordo com o comandante do 4º Pelotão de Polícia Ambiental de Jacarezinho, subtenente Claudio Henrique Cavazzani, o contato com este tipo de animal só deve ocorrer em situações extremas em que a própria vida ou de terceiros esteja em risco.

“Onde há represas com peixes este tipo de réptil sempre encontra um habitat favorável, com alimentos e ambiente seguro para sua sobrevivência. Se ele não oferecer risco, deixe a natureza agir sem qualquer tipo de intervenção”, orienta.