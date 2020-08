Neve! Cidades do RS já registram as primeiras imagens do fenômeno; confira fotos e vídeos

Crédito da foto Para Reprodução

Enquanto a neve não chega em Curitiba e região metropolitana, o fenômeno já foi registrado no Rio Grande do Sul. Nevou nas cidades de São Francisco de Paula, Riozinho e Gramado nesta quinta-feira (20), de acordo com informações do Instituto MetSul.

A previsão é que possa nevar em outra localidades gaúchas como São José dos Ausentes e Cambará do Sul entre o final desta quinta-feira e ao longo da sexta-feira (21).

Em vídeos e fotos publicados nas redes sociais do Instituto, é possível observar a neve caindo nos gramados, telhados e veículos.

Os vídeos abaixo também foram registrados em São Francisco de Paula.

Vídeo: Reprodução Twitter/MetSul

Vídeo: enviado por Rochele Altmayer – Reprodução Twitter/MetSul

Este vídeo mostra o fenômeno acontecendo em Gramado:

Vídeo: enviado por Tiago Martins (@portiagomartins) – Reprodução Twitter/MetSul

No vídeo abaixo, os flocos de neve aparecem misturados com gotas de chuva congelada em São Francisco de Paula. “É comum haver mais de um tipo de precipitação invernal na área de transição de apenas chuva para neve”, explicou o MetSul pelo Twitter.

Vídeo: enviado por @Eu53122667 – Reprodução Twitter/MetSul

Ainda de acordo com o MetSul, chuvas ou chuviscos congelados foram registrados em pelo menos 20 cidades do Rio Grande do Sul. Entre elas estão Canela, Nova Petrópolis, Alto Feliz, Salvador do Sul, General Câmara e Canoas.

A imagem a seguir mostra a chuva congelada misturada à chuva nesta tarde em Canoas, na Grande Porto Alegre.

Vídeo: enviado por Guto Vanzin (@gutovanzin) – Reprodução Twitter/MetSul

Grande Curitiba

Em atualização nesta quinta, o Met Sul manteve a possibilidade de neve para a região Sul metropolitana de Curitiba, sem se descartar a chegada do fenômeno para a capital. “Com base nas últimas projeções e análises, estas são as áreas em que há uma maior chance do fenômeno. Não significa que vai nevar em todas estas áreas, mas que pontos destas regiões possuem uma chance maior de ocorrência do fenômeno”, informa o Met Sul (em azul na foto abaixo, onde existe a possibilidade de neve).

Santa Catarina

Em Santa Catarina, também há previsão de neve, na região serrana, em cidades como Urubici, Urupema e São Joaquim. A neve preocupa autoridades que pedem que turistas sem reservas não visitem os locais. Pode haver risco de acidentes com eventual gelo em estradas sinuosas e de aglomeração de visitantes (e, portanto, de maior contágio de coronavírus).

“É comum que as pessoas venham sem reserva para ver a neve e fiquem. Os hotéis ficam lotados, e era normal que os visitantes batessem nas portas das casas para alugar quartos. Mas, com a Covid-19, isso não pode acontecer. É muito arriscado para os moradores locais”, explica o presidente da Santur (Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina), Leandro ‘Mané’ Ferrari.