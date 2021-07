OMS quer voltar à China para investigar origens do coronavírus

Crédito da foto Para Foto: Unsplash

Em reunião com os países-membros da Organização Mundial de Saúde (OMS), o diretor-geral da entidade, Tedros Adhanom Ghebreyesus, propôs mais uma visita aos laboratórios de Wuhan para investigar a origem do coronavírus. As informações são da Reuters.

A OMS já afirmou que as investigações estão sendo dificultadas pela falta de dados sobre o início da pandemia na China. Há alguns meses, uma equipe internacional de especialistas esteve no país asiático e definiu que, provavelmente, o vírus surgiu em morcegos e pulou para outro animal antes de infectar o primeiro humano.

O Instituto de Virologia de Wuhan fazia estudos com morcegos e, por isso, muitos cientistas pedem uma investigação mais minuciosa no local. A China diz que a teoria de escape do vírus do laboratório é “absurda”, e não há indícios que o governo do país aceitaria mais uma visita dos pesquisadores.

