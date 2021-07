Rodovias são interditadas após congelamento de pista em Santa Catarina; veja quais

Compartilhe no Google+(abre em nova janela)

Veja quais foram as rodovias que apresentaram pontos de congelamento:

Ainda não há previsão sobre liberação. A PMRv sinalizou os pontos de bloqueio com cones.

Em São Joaquim, na mesma região, os termômetros -6,14ºC, às 6h. A SC-114 também foi interditada do km 293 ao km 297.

Urubici registrou mínima de -6,5ºC. Segundo o G1, houve bloqueio da SC-390 até as 7h30 entre os trechos da Cascata do Avencal e a entrada de Urubici, na Serra, em ambos os sentidos.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) jogou gelo nos trechos, mas as temperaturas muito baixas neste amanhecer dificultam os trabalhos. Outros locais com pontos de formação de gelo estão sendo monitorados.

Duas rodovias estaduais de Santa Catarina foram interditadas nesta manhã de quinta-feira (29), por conta do congelamento de pista, segundo reportagem publicada pelo G1 .

Fonte do post: Banda B com informações do G1