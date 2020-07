‘Rua de Nuvens’ se forma no Litoral de Santa Catarina e fotos mostram fenômeno no Paraná

Crédito da foto Para (Foto: Reprodução Facebook)

Uma rua de nuvens, em forma de rolo e que pode atingir até 1000 km de comprimento e de 1 a 2 km de largura, formou-se na manhã desta terça-feira (28) no Litoral de Santa Catarina. As imagens postadas pelo meteorologista Piter Scheuer viralizaram nas redes sociais e foram confirmadas pela Banda B pelo Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina (Ciram). O fenômeno foi registrado pelo perfil Nosso Litoral, em Matinhos, no início da tarde de hoje.

A meteorologista Gilzânia Cruz, do Ciram, explicou como o fenômeno se forma. “É um tipo de nuvem em forma de rolo que atinge até 1000 km e se desloca em uma velocidade de até 60 km/h. É uma nuvem baixa, que se forma perto do solo, e acontece por uma diferença de temperatura e ventos, no encontro de massas que a formaram”, descreveu à Banda B.

Segundo a meteorologista, as nuvens não devem causar preocupação. “Essa condição tem mais risco para turbulência de aeronave, então é mais neste sentido mesmo. Mas as aeronaves percebem e conseguem desviar”, disse.

Por fim, a meteorologista confirmou que o fenômeno deve chegar ao Litoral do Paraná. “O deslocamento se dá pela faixa litorânea, mas provavelmente vai ser aproximar sim do Litoral do Paraná”, concluiu.

