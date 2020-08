Sem neve, Paraná tem mínima de -3,4°C e Curitiba deve ter média de temperatura mais fria do ano

Crédito da foto Para Pixabay

Apesar da neve em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, o Paraná não registrou ainda neve nem chuva congelada até o momento, de acordo com o Sistema Meteorológica Simepar. Até por volta das 8h desta sexta-feira (21), a mínima em Curitiba foi de 3,8°C e em Palmas, na região Sul do estado, de -3,4°C.

A tendência é que nesta sexta-feira a temperatura máxima não passe de 7°C em Curitiba, com isso a perspectiva é que se tenha a temperatura média mais baixa do ano na capital. Apesar da presença da umidade, propícia para a formação de neve ou chuva congelada, como a mínima não será tão baixa o fenômeno está, por enquanto, descartado.

Nevando

Se a neve não chegou em Curitiba e região metropolitana, o fenômeno foi registrado no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Nevou nas cidades de São Francisco de Paula, Riozinho, Gramado, São José dos Ausentes, Jaquirana e Cambará do Sul nesta quinta-feira (20), de acordo com informações do Instituto MetSul.

Em Santa Catarina, houve a confirmação de neve na cidade de Bom Jardim da Serra e Urubici. Argentina e Uruguai também viram cair do céu os flocos brancos nesta quinta.