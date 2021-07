Termômetros chegam a -5°C no Paraná e expectativa é de mais frio na quinta; Curitiba pode ter 0°C

Crédito da foto Para Valdelino Pontes/AEN

A forte massa de onda polar que atingiu o Paraná na madrugada desta quarta-feira (28) derrubou as temperaturas em praticamente todas as cidades. Na região sul do estado, por exemplo, Palmas registrou -5°C, enquanto General Carneiro teve -4,7°C. A capital Curitiba confirmou 1,9°C, mas já se prepara para um frio ainda mais intenso na quinta-feira (29).

O meteorologista do Instituto Meteorológico Simepar, Fernando Mendonça Mendes, explica que novamente a expectativa é de temperaturas muito baixas e até mesmo negativas em várias regiões. “Essa tendência [de temperaturas negativas] é válida principalmente para as regiões Sul, Campos Gerais e até mesmo em cidades no Centro-Norte. Em Curitiba, há uma possibilidade de zero grau, mas vai depender um pouco da cobertura de nuvens”, diz.

Durante a tarde desta quarta-feira (28), porém, a previsão para Curitiba apontava para 2°C.

Cidades tradicionalmente quentes, como Maringá e Paranavaí, também esperam muito frio para a quinta-feira. Em ambas as cidades, o Simepar aponta para -1°C.

Geada

Com a intensa massa de ar frio e seco, o vento perde intensidade e, por isso, as condições atmosféricas são favoráveis para a formação de geadas. Segundo Mendonça, a maioria das regiões estão sob essa condição.

Confira o mapa com as possibilidades de geada forte ou moderada: