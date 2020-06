​Colisão entre dois carros deixa seis feridos na BR-153

Crédito da foto Para LUCAS ALEIXO ESPECIAL TRIBUNA DO VALE

Uma colisão frontal envolvendo dois carros no fim da manhã de ontem (9) na BR-153, no perímetro urbano de Jacarezinho, deixou duas pessoas presas nas ferragens de um dos veículos e um total de seis feridos.

Segundo informações colhidas no local do acidente, um Pálio Weekend, com placas de Criciúma (SC), teria aquaplanado no Km 22 da rodovia e invadido a pista contrária, batendo de frente em um Fiat Uno de Alto Paraíso (PR).

Dois ocupantes do Uno ficaram presos nas ferragens e precisaram ser resgatados pelas equipes de socorro. Um deles teve fratura exposta em uma das pernas. No Pálio, o motorista e todos os ocupantes, incluindo uma criança de quatro meses, sofreram lesões leves. Todos foram encaminhados ao pronto-socorro da Santa Casa de Misericórdia de Jacarezinho sem risco de morte.

Equipes do Samu, Corpo de Bombeiros, Econorte e da Polícia Militar atenderam a ocorrência. A rodovia chegou a ficar totalmente interditada por alguns minutos para a retirada dos dois veículos envolvidos no acidente.