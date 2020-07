​Jacarezinhense morre em desabamento de barracão em construção

As causas do acidente serão investigadas, assim como se todos estavam usando os equipamentos de proteção individual (EPIs). O jovem foi velado em uma igreja no parque Bela Vista e o sepultamento aconteceu ainda na manhã desta segunda-feira (13) no cemitério municipal de Jacarezinho.

De acordo com o TNOnline, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informou que outras duas pessoas ficaram feridas, um homem de 28 anos que fraturou uma das pernas e foi encaminhada ao Hospital Norte do Paraná (Honpar) pelo helicóptero do Samu e o outro trabalhador que foi encaminhado ao Hospital Santa Casa, com contusões múltiplas