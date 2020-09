2º BPM INTENSIFICA AÇÕES DE COMBATE A PERTURBAÇÃO DE SOSSEGO EM RIBEIRÃO DO PINHAL

Photo Credit To Assessoria PM

Policias Militares vem atuando firmemente pra conter as situações de perturbação do sossego em Ribeirão do Pinhal, sendo realizadas abordagens, orientações (quando cabíveis) e também prisões.

Esse delito normalmente são realizados por condutores de veículos com volume do som extremamente excessivo e também em festas em residências.

A exemplo disso, no Jardim Primavera, por volta das 01h20min do domingo, os policiais militares foram acionados para uma situação na qual indivíduo estavam num VW/Gol, que estava com o volume som muito alto.

A trezentos metros do local indicado, os PMs já puderam ouvir a música com volume excessivo e ao se aproximarem constataram que carro estava com porta-malas aberto, de onde era emitido o som da aparelhagem ali instalada.

RESULTADOS OBTIDOS:

◼1 homem encaminhado para Termo Circunstanciado;

Apreensões:

◼um (01) módulo b. buster modelo bb2400gl 2400 watts;

◼um (01) rádio pionner modelo deh-x1980ub;

◼um (01) pendrive de cor preta 8gb;

◼uma (01) caixa selada contendo quatro (04) cornetas e dois (02) twitter;

◼uma (01) caixa selada contendo dois (02) subwoofer 12″ apreendida.