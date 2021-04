2º BPM RECEBE VISITA DE VEREADOR JACAREZINHENSE

Photo Credit To Assessoria PM

Nesta quarta-feira(31/03), o 2º Batalhão de Polícia Militar recebeu a visita do senhor vereador Edílson da Luz, que se reuniu com o comandante Major Emerson Castelo Branco Oliveira para tratar assuntos de segurança pública e também comunicar a outorga de Título de Cidadão Honorário de Jacarezinho ao Capitão Márcio Jaquetti, oficial responsável pelo planejamento estratégico, análise criminal e estatística da Unidade.

Cap. Jaquetti, natural de Cerro Azul/PR, está há 27 anos na corporação e grande parte desse período foi dedicado ao Norte Pioneiro, onde desempenhou diversas funções no 2º BPM. A proposição foi aprovada por unanimidade pela Câmara de Vereadores de Jacarezinho e o proponente, vereador Edílson da Luz, destacou em seu discurso o brilhante trabalho desempenhado pelo oficial na gloriosa Polícia Militar do Paraná especificamente no 2º BPM.

A sessão de outorga será definida posteriormente, e segundo as palavras do vereador: “com esse título, meu amigo, você se tornará “pé vermeio” oficialmente.” Na oportunidade também foi informada a proposição de moção de aplausos a outros Policiais Militares que destacaram em 2020 e abordado assuntos ligados a segurança pública do município.

O comandante, Major Castelo Branco, agradeceu a visita e destacou a importância do Cap. Jaquetti para a Unidade e o devido merecimento de tal título. Afirmou que a dedicação e o compromisso do agraciado é exemplo a ser seguido por todos na corporação.