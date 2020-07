2º BPM resumo das prisões e apreensões na cidade de Ibaiti, nesta última semana

Crédito da foto Para Assessoria PM

O 2º Batalhão de Polícia Militar vem alcançando resultados positivos no combate a criminalidade na cidade de Ibaiti/PR e toda sua área, reforçando o policiamento através da Operação Ostensividade, que tem por objetivo intensificar as abordagens de suspeitos, busca de foragidos da justiça, apreensões de armas e drogas.

Ressalta-se a cidade de Ibaiti, onde, nesta última semana, a Polícia Militar realizou prisões e apreensões importantes, descritas abaixo.

A primeira ocorrência foi na terça-feira (30/06/2020), por volta das 03h00min, quando os policiais militares de Ibaiti receberam a informação que um foragido do Sistema Penitenciário do Estado de São Paulo estava traficando drogas, numa residência localizada na Rua da Amizade, Bairro Vinte e Cinco.

No local, os PMs abordaram o foragido (35 anos), bem como outro indivíduo (39 anos), o qual já é conhecido no meio policial e que, inclusive, estava cumprindo pena na cadeia de Tomazina, há pouco tempo.

Em buscas nesta casa, foram apreendidas porções de maconha e um caderno contendo anotações sobre o tráfico. Os dois indivíduos foram presos e encaminhados para Delegacia de Polícia de Ibaiti.

Na quarta-feira (01/07/2020), por volta das 14h00min, os PMs de Ibaiti receberam outra denúncia relatando que um indivíduo estava vendendo drogas, na Rua Milton Pedro da Silva, Jardim Atlanta.

Imediatamente as equipes foram ao local e abordaram o suspeito, o qual estava com uma sacola nas mãos que continha quase meio quilo de maconha (433 g). Ele foi identificado, 17 anos, e sobre ele recaiam várias denúncias sobre seu envolvimento com o narcotráfico, inclusive que estava vendendo drogas pelo Facebook, sendo apreendido e encaminhado para Delegacia de Polícia.

Na quinta-feira (02/07/2020), os Policiais Militares de Ibaiti realizaram prisões relevantes por furto e receptação na cidade de Ibaiti. A primeira foi pela manhã, sendo preso um indivíduo (28 anos) e recuperados os objetos subtraídos no crime: 05 baterias de caminhão, 01 botijão de gás, entre outros objetos, furtados de um concreteira da cidade.

A segunda prisão neste dia, foi por volta das 17h00min, quando Policiais Militares e Policiais Civis localizaram um televisor furtado do Posto de Saúde do Bairro Lavrinha, Pinhalão. Uma mulher (25 anos), moradora da Rua Orley Barbosa Ribas, Bairro João Edmundo Carvalho, Ibaiti/PR, que estava em posse do televisor furtado, foi presa por receptação e o autor do furto identificado.

Ainda na quinta-feira, os Policiais Militares realizaram a prisão de um indivíduo (21 anos), em posse de uma porção de maconha e R$2.000,00. Ele foi abordado num veículo Ford/Fiesta, na Rua dos Bandeirantes, Centro.

A última prisão da quinta-feira (02) foi de um indivíduo, (34 anos), na Rua do Matadouro, Bairro Mina Velha. Ele, que já era conhecido no meio policial, foi detido por força de um mandado de prisão por descumprir medidas protetivas de urgência e ainda recaem sobre ele suspeitas de aliciar crianças para atos libidinosos, conforme BO 653603.

Na sexta-feira (03/07/2020), numa ação conjunta entre Policiais Militares de Ibaiti e do 18º BPM (Cornélio Procópio), foi realizada a prisão de grupo criminoso, BR 369, Urai/PR, o qual vinha realizando furtos em todo Estado do Paraná.

Os suspeitos foram abordados num veículo Prisma, cor preta, e neste mesmo dia já tinham realizado um furto na cidade de Agudos/SP. Ainda foram localizadas com os marginais, joias furtadas de uma residência de Ibaiti, localizada no Jardim Atlanta, delito ocorrido em 17/06/2020.

Por fim, no final da tarde de sexta-feira, Policiais Militares e Policiais Civis cumpriram um mandado de prisão em desfavor de um indivíduo, 59 anos, pelo crime de estupro de vulnerável, na Av. Moisés Carlos de Gouveia, Bairro Mina Velha. Indivíduo foi detido e encaminhado para Delegacia de Polícia de Ibaiti.

O Comandante da 3ª Companhia do 2º BPM, 1º Tenente Luiz Felipe de Moraes, enalteceu e empenho dos militares no combate a criminalidade, ressaltando que será intensificado ainda mais o policiamento: “Continuaremos resolutos e coesos para diminuir os delitos em Ibaiti e unindo forças com a comunidade, através das denúncias anônimas, bem como com as demais Instituições também responsáveis pela Segurança Pública, certamente, alcançaremos resultados positivos e construiremos, juntos, uma Ibaiti mais segura para todos”, encerrou o Comandante.