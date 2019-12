Acidente com carro da Prefeitura de Ribeirão do Pinhal causa morte

Crédito da foto Para Passageira de 59 anos não estaria usando cinto de segurança e morreu no acidente Foto: Reprodução/CGN

Um acidente com morte foi registrado nesta segunda-feira (16), no quilômetro 541 da BR-376, em São Luiz do Purunã. A colisão traseira envolveu uma GM Spin da prefeitura de Ribeirão do Pinhal e um caminhão bitrem. O automóvel colidiu na traseira do caminhão em trecho de reta, logo após o primeiro pedágio entre Ponta Grossa e Curitiba.

Uma passageira do veículo, de 59 anos, que não estava utilizando o cinto de segurança, morreu no local. Outros três ocupantes do veículo foram encaminhados ao Pronto Socorro de Ponta Grossa, sem risco de morte.

O local do acidente é de pista dupla e a PRF está investigando se o motorista do veículo dormiu na direção antes da ocorrência. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML). A identidade da vítima ainda não foi divulgada oficialmente