Acidente com cinco veículos fere três pessoas e fecha trecho da BR-376 no Paraná

Crédito da foto Para Divulgação/PRF

Um acidente entre dois caminhões e três automóveis na BR-376, em Tibagi, nos Campos Gerais do Paraná, feriu com gravidade três pessoas e paralisa o trânsito no local desde às 16 horas desta segunda-feira (11).

Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal) um carro e um bitrem com carga de óleo diesel bateram frontalmente e o motorista da carreta perdeu o controle do veículo, que invadiu outra pista e acertou um caminhão carregado de madeira e mais dois automóveis.

Os feridos no acidente são os dois ocupantes do carro que bateu frontalmente no bitrem, assim como o motorista dessa carreta. Todos foram encaminhados para hospitais em Ponta Grossa, também na região dos Campos Gerais.

Com a batida, o caminhão carregado de madeira pegou fogo e até o momento o Corpo de Bombeiros não conseguiu apagar o incêndio.

A PRF solicitou a presença de mais um caminhão do Corpo de Bombeiros para auxiliar no combate às chamas, para tentar evitar que o incêndio atinja o bitrem carregado de óleo diesel e cause uma explosão.

Até o momento o congestionamento no sentido Ponta Grossa apresenta 12 quilômetros, enquanto o sentido Maringá conta com cinco quilômetros de tráfego.