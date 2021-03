Acidente com três caminhões deixa motorista gravemente ferido na BR-376

Photo Credit To PRF

Um acidente envolvendo três caminhões mobilizou equipes de resgate no quilômetro 490 da BR-376, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, na noite de segunda-feira (29). Um dos motoristas ficou ferido com gravidade, segundo os bombeiros.

O acidente aconteceu por volta das 20h depois que, conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista de um caminhão de Cascavel, no oeste do estado, colidiu na traseira de outro caminhão, com placas de Ponta Grossa.

Logo em seguida, os dois veículos colidiram na lateral de um terceiro caminhão, conforme a polícia. Com o impacto da batida, os três veículos envolvidos ainda saíram da pista.

O motorista do caminhão com placas de Ponta Grossa, de 43 anos, teve ferimentos graves. Ele foi encaminhado ao Hospital Unimed da cidade.

Os outros motoristas não se machucaram. Eles passaram pelo teste do bafômetro e o resultado foi negativo, segundo a PRF.