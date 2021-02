Acidente entre carro e caminhões deixa criança morta e pais gravemente feridos

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu na altura do km 99, na BR-116. O carro rodou na pista e bateu em uma mureta de proteção.

A menina morreu no local. O pai e a mãe dela foram levados para um hospital local com ferimentos graves. Dois adolescentes, que também estavam no carro, não se machucaram.