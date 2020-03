Acidente entre carro e três caminhões deixa dois mortos e um gravemente ferido na BR-277

Crédito da foto Para (Foto: Divulgação PRF)

Um grave acidente na BR-277, em Teixeira Soares, nos Campos Gerais do Paraná, deixou duas pessoas mortas e uma gravemente ferida na madrugada desta terça-feira (31). A colisão envolveu três caminhões e um carro.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um caminhão com frangos congelados, placas de Matelândia, acabou tombando na altura do km 219, por volta das 2h. Um carro e dois caminhões, que viajavam pela rodovia, não conseguiram desviar e acertaram o veículo de grande porte.

Morreram na hora o motorista de uma Ford Ranger, de 56 anos, com placas de Porto União (SC), e o condutor de um caminhão, de 52 anos, com placas de Campina Grande do Sul, que também bateu contra o veículo tombado. O motorista do caminhão de frango teve ferimentos graves e foi socorrido ao hospital. Já o condutor do quarto veículo envolvido nada sofreu.

Os corpos foram recolhidos ao Instituto Médico Legal.