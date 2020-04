Acidente entre moto e carreta mata casal na BR-153

Crédito da foto Para Fotos: Jayro Henrique/Vale do Sol FM

Um casal morreu em um grave acidente envolvendo uma moto e uma carreta na manhã desta terça-feira (21), na BR-153, trecho entre Jacarezinho e Santo Antônio da Platina.

Conforme apurou a NP TV, as vítimas seguiam na motocicleta sentido Santo Antônio da Platina/Jacarezinho, quando o condutor teria perdido o controle ao passar sobre uma mancha de óleo na rodovia e colidido frontalmente contra a carreta que seguia no sentido oposto.

O comunicador Jayro Henrique, da Vale do Sol FM, passava pelo local no momento do acidente. Ele parou para socorrer as vítimas, mas o casal já estava em óbito à margem da rodovia.

Os corpos foram recolhidos ao Instituto Médico legal de Jacarezinho. Ainda não há informações sobre a identificação das vítimas.