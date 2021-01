Acidente entre Porsche e Gol deixa um morto em rodovia do interior do Paraná

Photo Credit To Foto: Divulgação/Operações Aéreas/Samu

Um acidente na PR-340, entre Santo Inácio e Lupionópolis, no Norte do Paraná, matou uma pessoa na manhã de segunda-feira, 4. As informações preliminares foram divulgadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A colisão envolveu dois automóveis, um Porsche e um Volkswagen Gol, e aconteceu por volta das 7h desta segunda. De acordo com o Samu, os dois veículos bateram de frente e, por causa do impacto do acidente, uma das vítimas ficou presa às ferragens.