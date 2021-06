Acidente entre quatro veículos deixa feridos em rodovia do Paraná

Crédito da foto Para PRF

Uma colisão envolvendo quatro veículos deixou três pessoas feridas, no km 199 da BR-277, em Palmeira, região dos Campos Gerais, na noite desta quarta-feira (2). Os veículos envolvidos no acidente são: Jeep Renegade, caminhão trator Mercedes Benz, VW Gol e um GM Astra. Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da concessionária que administra o trecho estiveram no local.

Segundo análises e vestígios materiais identificados, a PRF avalia que a dinâmica do acidente se deu quando o Jeep trafegava no sentido Irati/Curitiba da BR 277, quando o motorista perdeu o controle do veículo e invadiu a faixa do sentido contrário, vindo a colidir na lateral com o caminhão-trator e frontalmente com um automóvel Gol. O GM Astra não conseguiu desviar e colidiu com o Jeep que ficou imobilizado na via.

Com as diversas colisões, os condutores do Jeep, do Gol e um passageiro do caminhão tiveram colisões leves, sendo encaminhados para o Hospital Santa Casa de Irati. Os demais envolvidos no acidente não tiveram ferimentos. Durante o atendimento das vítimas, o trânsito ficou lento na rodovia.

Para mais informações sobre os Campos Gerais acesse o Portal A Rede clicando aqui.