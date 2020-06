Acidente entre seis veículos deixa dois mortos nos Campos Gerais do Paraná

Crédito da foto Para (Foto: Reprodução WhatsApp / Portal A Rede)

Um grave acidente entre seis veículos deixou dois mortos na tarde desta segunda-feira (1) na BR-277, em Teixeira Soares, nos Campos Gerais do Paraná. A colisão, que ainda deixou outras quatro pessoas feridas, aconteceu no km-299.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as duas vítimas fatais eram homens e estavam em um veículo Nissan Sentra, com placas de Curitiba. “Chovia muito na hora do acidente e um veículo, na pista sentido Curitiba, rodou e atingiu os que vinham no sentido contrário”, disse a agente Silvane, da PRF.

O acidente envolveu, além do Setran, outros cinco veículos: um Ônix, de Teixeira Soares (PR), um caminhão VW 24.250, de Barueri (SP), um Peugeot 207, de Curitiba (PR), um Voyage, de Cascavel, (PR) e uma Montana, de Irati (PR). A PRF não informou em qual veículo estavam as vítimas gravemente feridas.

O local está com trânsito em alternância de fluxo, no sistema pare e siga.