Acusado de matar diretor de campus da UENP é condenado a mais de 21 anos de prisão

Photo Credit To Pixabay

O ex-professor Laurindo Panucci Filho, acusado de matar o diretor do campus da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) de Cornélio Procópio, no norte do Paraná, foi condenado a 21 anos e quatro meses de prisão. O julgamento foi realizado na quinta-feira (11) e durou mais de 12 horas.

A sessão do júri começou às 10h e terminou por volta das 23h. O julgamento foi transmitido pela internet. Quatro testemunhas de acusação e três de defesa foram ouvidas ao longo do julgamento, além do próprio acusado.

Panucci Filho foi condenado por homicídio triplamente qualificado, o crime foi cometido por motivo fútil, por uso de meio cruel e porque a vítima não teve condições de se defender.

A família de Sérgio Roberto Ferreira, diretor do campus da UENP, disse, ao fim do julgamento, que está um pouco mais aliviada com a situação, pois o acusado recebeu a condenação máxima.

O caso

Sérgio Ferreira tinha 60 anos e morreu depois de ser agredido com golpes de machadinha dentro do campus da UENP. Panucci Filho chegou a fugir, mas foi preso no interior de São Paulo, segundo a polícia.

Escutas telefônicas revelaram que o professor ligou para o diretor combinando um encontro com ele na diretoria do campus após ter recebido uma advertência.

Em depoimento, Laurindo Panucci Filho confessou o assassinato, disse estar arrependido e negou ter planejado o crime.