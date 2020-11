Adolescente de 16 anos é morta com golpes de facão diante de criança

Photo Credit To Imagem google imagens

Uma adolescente, de 16 anos, foi morta na tarde desta terça-feira (10), no quintal de uma residência em Campo Mourão, no interior do Paraná. De acordo com informações da Polícia Militar, uma briga familiar teria motivado o crime. O principal suspeito de desferir os golpes com um facão é sogro da vítima e fugiu do local após o ataque.

A ocorrência foi registrada na rua dos Encontros, no Jardim Tropical. Patrícia Kauane Santos de Melo estava na residência quando houve a discussão. O suspeito teria pego um facão, e mesmo com a presença de uma criança de apenas dois anos, desferiu golpes na região do pescoço da adolescente.

A vítima ficou praticamente degolada e o suspeito fugiu. Uma ambulância foi acionada, entretanto, a jovem já estava em óbito. O suspeito já foi identificado e agora está sendo procurado pelas polícias da região.