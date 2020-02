Adolescente de Santo Antônio da Platina morre com suspeita de dengue

Crédito da foto Para Sofia Altvater faleceu na noite desta quarta-feira (13) com suspeita de dengue - Arquivo pessoal

Uma adolescente de 15 anos, de Santo Antônio da Platina, pode ter sido a primeira vítima da dengue em 2020 no Norte Pioneiro paranaense. A morte de Sofia Maria Altvater Ramos foi informada por parentes, por meio de redes sociais, na noite desta quarta-feira (13).

Conforme apurou o Tá no Site junto à secretária Municipal de Saúde, Gislaine Galvão, a adolescente deu entrada no Hospital Nossa Senhora da Saúde na noite de terça-feira (12), com quadro de hipotensão (pressão baixa). Durante a madrugada a paciente teria convulsionado ao menos quatro vezes e posteriormente exames revelaram um derrame no pericárdio (acúmulo anormal de fluido entre as membranas que envolvem o coração).

Ainda de acordo com a secretária de Saúde, pela manhã Sofia foi transferida para o Hospital de Arapongas, onde, conforme a família, a adolescente faleceu na noite desta quarta-feira (13).

Gislaine confirmou que a paciente apresentava sintomas de dengue, mas ponderou que é preciso aguardar pelo resultado do exame realizado pelo Laboratório Central do Estado (Lacen) para confirmar a morte pela doença.

Alessandro Montanheiro Ramos, pai de Sofia, usou as redes sociais para lamentar a morte da adolescente (leia abaixo).

Ainda não há informações sobre o velório e horário do sepultamento de Sofia Altvater