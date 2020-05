Adolescente é agredido tem braços quebrados em torneio de pipas

Crédito da foto Para Garoto foi agredido durante o torneio de pipas e teve os dois braços quebrados - Colaboração tanosite

Um garoto de 14 anos foi agredido por outro adolescente da mesma idade e teve os dois braços quebrados durante um torneio de pipas realizado na tarde de domingo (3), no Jardim Minas Gerais, em Santo Antônio da Platina.

De acordo com a tia da vítima, a dona de casa Francislaine S S, 36 anos, cerca de 100 pessoas participavam da competição. A linha da pipa de outro garoto foi cortada por outro participante e seu sobrinho correu para pegá-la, momento em que ocorreu a agressão.

“O menino que bateu no meu sobrinho é bem maior, mais forte que ele, força desproporcional. O meu sobrinho caiu e os dois braços dele quebraram. O pior é que ninguém demonstrou preocupação com o fato para acionar o socorro. Tinham vários adultos no local, mas todos continuaram a competição como se nada tivesse ocorrido. A sorte do meu sobrinho foi que uma mulher percebeu a gravidade e o levou ao Pronto Socorro, depois fui informada por outro sobrinho que também estava no torneio”, disse Francislaine.

O adolescente passou por cirurgia na manhã desta segunda-feira (4). Segundo a família, o procedimento teve início por volta das 7h40 e terminou pouco antes do meio dia. O garoto está bem.

Francislaine informou que a família deve procurar a Polícia Civil nas próximas horas para denunciar o agressor.