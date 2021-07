Adolescente e homem morrem em batida entre dois carros na PR-444

Crédito da foto Para PRE

Uma adolescente e um homem morreram em uma batida entre dois carros, em Mandaguari, na região norte do Paraná, na noite de quinta-feira (29). O acidente aconteceu na PR-444, segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

De acordo com a polícia, os dois carros bateram de frente, por volta das 22h45. A PRE não conseguiu identificar em quais sentidos os veículos trafegavam.

Em um dos carros, que tinha placas de Limeira (SP), estava uma família, sendo um casal de médicos e os dois filhos. A adolescente, que tinha 15 anos, não resistiu e morreu no local.

O pai e a mãe, de 47 anos, e uma criança de oito anos foram levados com ferimentos para um hospital de Maringá, também no norte do estado.

Já no outro veículo estava apenas o motorista, que também morreu no local. O condutor não foi identificado, segundo a polícia.

Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da concessionária que administra o trecho auxiliaram no resgate.