Advogado é assassinado a facadas em Cornélio Procópio

Crédito da foto Para Divulgação

Um advogado de 64 anos, identificado como Emilson O, foi morto em um escritório em Cornélio Procópio, no norte do Paraná, no fim da tarde de quinta-feira (30). De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima foi esfaqueada.

Conforme imagens de câmeras de segurança, um homem com chapéu e máscara preta invade o local que também funciona como escritório de contabilidade. Após desferir os golpes de faca em Emilson O, o suspeito fugiu.

O advogado chegou a ser socorrido por um filho e levado à Santa Casa de Cornélio Procópio, mas não resistiu e morreu.

A faca e o chapéu utilizados pelo suspeito foram encontrados em um bueiro e em uma lixeira.

A PM não soube informar o motivo do crime. Por volta das 11h30 desta sexta-feira (1º), a polícia informou que o suspeito foi encontrado morto.