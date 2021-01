Aluna de autoescola é reprovada após derrubar muro durante prova de direção

Crédito da foto Para (FOTO: REPRODUÇÃO/ REDES SOCIAIS)

Uma aluna, que tentava tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), derrubou um muro durante a prova de direção, com o carro da autoescola. O acidente aconteceu nesta quarta-feira (13), na cidade de Ibatiba, no Sul do Espírito Santo. Além da condutora do automóvel, dois avaliadores do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-ES) estavam junto.

De acordo com testemunhas, o carro perdeu o controle, caiu em um barranco e acabou atingindo o muro de um depósito de gás. Apesar do grande susto, ninguém ficou ferido.