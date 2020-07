Após denúncia Polícia Militar prende traficantes de drogas em Cambará

Crédito da foto Para Assessoria PM

Por volta as 22h00min na Rua Henrique Dias x Rua Luis Gama na cidade de Cambará data 17/06 a equipe da Polícia Militar de posse de uma informação dando conta de que um homem já conhecido no meio policial realizaria uma entrega de entorpecente em um endereço situado na Vila Santana.

Os PM ficaram esperando em um ponto estratégico, sendo que visualizou uma motocicleta Honda Fan preta que não foi possível a identificação da placa, que o passageiro ao perceber a presença da equipe, e com as mesmas características físicas do suspeito aparentou nervosismo.

Optou-se então por realizar a abordagem, sendo que ao ser dada a voz de parada o condutor se evadiu correndo por alguns quarteirões e na altura da Rua Henrique Dias x Rua Luis Gama, o passageiro dispensou um objeto que estava em sua cintura e no cruzamento, o garupa pulou da motocicleta e esta se evadiu tomando rumo ignorado.

Foi dada então a voz de abordagem e identificado o suspeito (20 anos), conhecido no meio policial por envolvimento com o narcotráfico da cidade, sendo que já recaia sobre o mesmo diversas denúncias de comércio de drogas.

Em revista pessoal, foi localizada em seu bolso uma porção de cocaína. Retornado ao local onde dispensou o volume, foi localizado um invólucro plástico contendo treze porções de cocaína.

Perguntado sobre o ilícito, assumiu a propriedade assim como o comércio.

Também já era de conhecimento da equipe, que o restante das drogas ficavam escondidas em uma residência próxima, que perguntado ao mesmo sobre este fato, acabou confessando que um indivíduo guardava o restante das porções que seriam para o comércio. Munidos dessas informações e por se tratar de um crime permanente, a equipe dirigiu-se até o local indicado na Rua da Cidadania e em conversa com o comparsa (21 anos) e explicado o teor das informações, este indicou o local onde estava armazenado o restante das drogas, as quais totalizaram mais 60 eppendorfs de cocaína já prontas para o comércio, assim como 169 eppendorfs vazios para acondicionamento das drogas.

Diante dos fatos foi dada a voz de prisão a ambos e foi feito o uso de algemas, sendo encaminhado ao pelotão PM para confecção do presente boletim, em seguida ao pronto socorro para ser lavrado o auto de lesão e por fim a delegacia de polícia civil para os procedimentos pertinentes ao caso.