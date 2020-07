Após momentos de tensão, bebê engasgado é salvo por soldado da PM no Sul do Paraná

Crédito da foto Para Foto: Colaboração Banda B

Um bebê, com meses de vida, foi resgatado por uma equipe da Polícia Militar (PM) após ficar engasgado, na noite desta quarta-feira (15), em São Mateus do Sul, cidade localizada a cerca de 150 quilômetros de Curitiba. Segundo a PM, uma equipe realizava patrulhamento nas imediações do local e foi acionada para comparecer ao condomínio onde mora a família. A menina foi encaminhada a um pronto-atendimento na cidade, passou por exames e está bem.

Em entrevista à Banda B, a soldado Eliane Kieski contou que era mais um dia normal de trabalho na cidade. No entanto, após receberem o chamado, a viatura se deslocou até o local. “A equipe estava realizando patrulhamento na Vila Americana, quando recebemos a informação de que havia um bebê engasgado no condomínio Cruzeiro do Sul. Como estávamos próximos, nós fomos até o local”, inciou Eliane.

A soldado conta que foi recebida pelo pai da menina. Ela detalhou o momento de tensão, ao ver a criança roxa e sem respirar. Imediatamente, a policial militar começou a fazer as manobras recomendadas. “Eu virei ela de bruços, na palma da minha mão. Deixei a cabeça um pouco mais baixa que o restante do corpo. Dei cinco tapas nas costas dela para liberar as vias aéreas”, explicou.

As manobras, segundo Eliane, não estavam realizando efeito na bebê. A vítima continuava sem respirar. No entanto, a PM não desistiu. “Eu a virei e chequei os batimentos. Ela estava com eles. Insisti na manobra. Bati nas costas, ela não estava voltando. Então, a equipe entrou na viatura com a mãe da criança para ir até o pronto atendimento”, continuou.

Da tensão ao alívio

A viatura seguia rapidamente o caminho até o hospital e Eliane continuava com os trabalhos. Cada segundo era extremamente importante para salvar a vida da criança. Ciente disso, a soldado realizou outras atitudes para tentar reanimar a vítima. “No nervosismo da situação, ao perceber que não estava tendo sucesso, eu virei ela de frente e fiz uma sucção na boca dela, para que ela soltasse o que estava engasgado. Quando eu fiz isto, ela deu uma respirada”, destacou.

Em seguida, a soldado fez um ventilação de emergência na boca da menina. Eliane explica que a atitude é quando você assopra na parte interna da bochecha para o oxigênio poder circular. Deu resultado. “Ela deu um suspiro e voltou a respirar. Ela começou a voltar a ficar normal, já não estava mais roxa. Começou a mexer as mãos, abriu o olho. Estava respirando super bem. Foi um alivio”, relatou.

Após chegar no hospital, a criança passou por exames e foi liberada.

Segundo caso

Para a soldado, a situação não é nova. Em outubro de 2019, uma outra ligação para o serviço de emergência da Polícia Militar também causou preocupação. Um outro bebê também tinha se engasgado. Responsável por atender o telefone, Eliane passou todas as orientações a mãe que estava apreensiva do outro lado da linha. O bebê foi salvo.

Após passar por uma situação parecida, a PM revela que é grata a Deus, por fazer o trabalho com sucesso. Visto que, duas vidas foram salvas. “Ele nos colocou naquele momento para poder salvar aquela criança. A gente fica muito emocionada de contar esta história. Porque foi por Deus aquele salvamento”, explicou.

A mãe do bebê, do primeiro salvamento, ainda mantém contado com a soldado Eliane. O segundo resgate foi da Monique. A soldado segue com o trabalho e faz um último pedido. “Agora, o Augusto já está quase com um ano e a Monique, ainda está bem pequeninha. Mas que Deus abençoe e sempre proteja a vida deles”, concluiu.