Após morte de cabo por Covid-19, associação de policiais militares pede prioridade de vacinação

Após mais uma morte por Covid-19 na Polícia Militar (PM), a Associação de Praças do Estado do Paraná (Apra) fez um pedido ao Governo do Estado para que a corporação seja incluída nos grupos prioritários de vacinação. Nesta segunda-feira (22), o cabo Anderson Luiz Szymanski, de 44 anos, morreu por complicações da doença.

De acordo com o advogado da Apra, Jayr Ribeiro Junior, os policiais e bombeiros militares estão na linha de frente para evitar aglomerações e festas clandestinas, o que reforça a necessidade de vacinação imediata. “É essencial que os profissionais de segurança pública tenham prioridade de vacinação”, disse.

Para o advogado, todos os profissionais listados no Art. 144 da Constituição precisam de prioridade: polícia federal; polícia rodoviária federal; polícia ferroviária federal; polícias civis; polícias militares e corpos de bombeiros militares; polícias penais federal, estaduais e distrital.

Ribeiro explica que também há uma tratativa do comando-geral da PM para que a vacinação seja concedida.

Luto

Anderson Luiz Szymanski estava lotado no 12° Batalhão, em Curitiba, e estava internado no Hospital da Polícia Militar e acabou não resistindo. A PM emitiu nota de pesar pelo falecimento do cabo, que ingressou na corporação em 1998. “O cabo Szymanski, estava, atualmente, lotado no 12º Batalhão de Polícia Militar. Era um excelente profissional, amigo querido, sempre solicito aos seus companheiros, deixará saudades a todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo. A Polícia Militar externa os mais sinceros sentimentos aos familiares e amigos neste momento tão difícil”, afirmou a PM em postagem.