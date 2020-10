Assaltante tenta matar motorista de aplicativo, a abandona inconsciente e acaba preso 220 km depois

Photo Credit To Divulgação PRF

Um assaltante foi preso, no começo da noite desta sexta-feira (16), após tentar matar uma motorista de aplicativo em Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o criminoso sufocou a condutora até ela ficar inconsciente. Neste momento, o assaltante retirou a vítima do veículo e a abandonou às margens da BR-116, na altura do quilômetro 69, acreditando que ela estava morta.

Outros motoristas que passavam pelo local visualizaram a situação e pararam para socorrer a vítima, acionando a PRF, que imediatamente enviou uma equipe policial e o serviço de resgate da concessionária.

Já no local, constataram que a vítima estava viva e que se tratava de uma tentativa de latrocínio. Outras equipes da PRF foram acionadas e iniciaram as buscas pelo assaltante em fuga, que conduzia um Fiat Siena.

Por volta das 18h50, equipes PRF da Delegacia de Ponta Grossa visualizaram e abordaram o veículo na Unidade Operacional de Tibagi, na BR 376, distante a mais de 220 quilômetros do local do assalto.

O condutor de 21 anos foi preso em flagrante. Aos policiais, ele informou que pretendia repassar o veículo na cidade de Londrina.

A motorista de aplicativo foi encaminhada para atendimento hospitalar e permanece em observação, mas sem risco de vida.