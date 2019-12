Atirador chega em confraternização e dispara contra jovem no Paraná

Crédito da foto Para Foto: Djalma Malaquias/Banda B

Um jovem de 22 anos foi baleado no começo da manhã desta quarta-feira (25), no bairro São Venâncio, em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba. Ele estava em uma confraternização quando o atirador chegou e efetuou os disparos. Um tiro acertou a barriga do jovem que foi socorrido por colegas à UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

A ocorrência foi registrada nas proximidades da Sub Prefeitura. Segundo o que foi repassado para a Polícia Militar, o autor dos disparos seria uma pessoa conhecida da vítima.

A PM fez buscas na região, mas ninguém foi preso. Informalmente testemunhas também disseram à equipe que o caso foi uma represália, pois o atirador suspeita que a vítima o teria denunciado à Polícia.

O jovem baleado foi atendido na UPA e depois transferido ao Hospital Cajuru, em Curitiba.