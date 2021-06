Bandeirantes: Bombeiros de Bandeirantes evitam que casa pegasse fogo na Associação da Prefeitura

Crédito da foto Para Cléverson Rodrigues Rádio

Relatos do genro do casal que estavam ali na casa dormindo, o rapaz estaria na associação quando viu muita fumaça, desceu correndo e conseguiu tirar da casa o casal, e rapidamente chamou os Bombeiros, a equipe de socorro evitou que o fogo se alastrasse pela casa, mais infelizmente muitos objetos e o fusca se queimaram. As causas do incêndio pode ter sido pane elétrica segundo informações, porém serão investigadas.