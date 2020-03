Bandidos rendem empresário e roubam três veículos de revenda

Crédito da foto Para Câmeras de segurança gravam a ação da quadrilha- R na JR Motors eprodução

Uma revenda de veículos de Santo Antônio da Platina foi alvo de criminosos na manhã desta segunda-feira (16). Cinco homens, ao menos um deles armado com um revólver, renderam o dono da JR Motors e fugiram levando dinheiro, joia, celular, duas caminhonetes e uma picape.

O crime aconteceu por volta das 8h40 na rua Eduardo Monteiro França, na Vila São José, e foi gravado por câmeras de segurança da empresa. As imagens mostram a quadrilha chegando em um VW Santana de cor bordô (com registro de roubo). Os assaltantes invadem o escritório da empresa e anunciam o roubo.

De acordo com o empresário Ermínio Pedro da Luz Junior, os bandidos roubaram um celular Samsung S8, uma corrente de ouro, R$ 110 em dinheiro, um cheque no valor de R$ 8 mil, duas caminhonetes Toyota Hilux (placas FNS- 9768 e BBZ 769) e uma picape Fiat Toro (placas BCT-6I30)

Por meio do GPS do celular roubado, o empresário identificou o trajeto feito por um dos bandidos, que acabou localizado e preso pela Polícia Militar nas imediações do bairro Aeroporto, em Jacarezinho. O criminoso tentou fugir do cerco policial, mas acabou batendo a caminhonete Hilux que dirigia contra uma parede sendo preso em seguida.

Pouco tempo depois a PM recuperou a outra Toyota Hilux tomada de assalto na JR Motors. Os policiais buscam pela Fiat Toro e o restante da quadrilha.

O caso é investigado pela Polícia Civil