Barco envolvido em acidente com Gabriel Anastácio é retirado da Represa de Xavantes

Crédito da foto Para Colaboração

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Ambiental retiraram na tarde desta terça-feira (29), da Represa de Xavantes, em Carlópolis/PR, o barco envolvido no acidente com platinense Gabriel Anastácio, 22 anos, na tarde de domingo (27).

O acidente, cujas circunstâncias são investigadas, aconteceu nas imediações do Residencial Água Branca. Pescadores ajudaram no resgate de outras vítimas que também estavam na embarcação.

O barco que Gabriel e o grupo de amigos estavam foi encontrado pelos bombeiros na manhã de segunda-feira (28) próximo ao local do acidente, a uma profundidade de aproximadamente cinco metros. A área é extensa e profunda. A remoção da embarcação, no entanto, só aconteceu na tarde desta terça-feira (29).

Durante a noite de domingo, amigos, parentes e voluntários trabalharam nas buscas por Gabriel Anastácio no local do acidente, mas ele não foi localizado. O Corpo de Bombeiros iniciou as buscas na manhã desta segunda-feira, e nesta terça-feira os trabalhos foram reforçados por equipes de mergulhadores de Curitiba e da Polícia Ambiental.

As buscas por Gabriel Anastácio continuam.

Mais informações a qualquer momento.