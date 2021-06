Batida entre ônibus e carro mata irmãs na BR-369

Crédito da foto Para PRF/Divulgação

Uma batida envolvendo um ônibus e um carro matou duas irmãs em Corbélia, na região oeste do Paraná, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). O acidente aconteceu na madrugada desta quinta-feira (10), na BR-369.

De acordo com a PRF, o carro e o ônibus bateram de frente. O motorista do coletivo disse à polícia que viu o automóvel rondando na pista, antes da batida.

A motorista do carro e a passageira, de 42 e 48 anos, morreram no local. As duas eram irmãs, de acordo com a polícia. Ninguém se machucou no ônibus.

Chovia no momento do acidente, conforme a PRF.

Os corpos das vítimas foram levados para o Instituto Médico-Legal (IML) de Cascavel.