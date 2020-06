Baú de caminhão pega fogo em Jacarezinho

Crédito da foto Para Divulgação Portal JNN

Um caminhão baú carregado com diversos produtos pegou fogo enquanto estava estacionado e o motorista aguardava para entregar a carga em um supermercado de Jacarezinho. O fato aconteceu pouco antes das 7 horas na rua São José no Jardim Maria Angélica, segundo registro do Corpo de Bombeiros.

O inicidente não teve vítimas. Segundo testemunhas, outros motoristas que estavam próximos também tentaram conter a chamas, mas sem sucesso. O incêndio só foi controlado com a chegada dos bombeiros que tiveram bastante trabalho. Parte da carga foi retirada do caminhão para facilitar o combate as chamas. O trabalho dos bombeiros durou cerca de duas horas.