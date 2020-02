Biqueira’ vira ponto de referência para entrega de pizza e polícia passa a investigar caso

Crédito da foto Para Reprodução

A Polícia Civil começou a investigar um pedido inusitado de pizza feito em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. Tudo porque consta como ponto de referência para a entrega a palavra ‘biqueira’, que popularmente se refere a um local de compra e venda de drogas. Não se sabe ao certo quando o pedido teria acontecido, mas a foto começou a circular em redes sociais nesta segunda-feira (3) e chama a atenção.

Na foto, é possível observar algumas informações, como o bairro de destino – o Jardim Monza – e o CEP.

Em entrevista à Banda B, um comerciante que optou por não se identificar disse que pedidos assim não são incomuns na cidade. “Sempre acontece. Infelizmente temos muitos clientes bons que acabam dando orientações aos nossos motoqueiros, justamente para que eles não corram risco. Tem lugar da cidade que só a Polícia Militar entra”, lamentou.

Com as informações, a polícia informou que iniciou a investigação do caso. O primeiro passo é encontrar a pizzaria da compra, para que assim se possa buscar a nota original do pedido.

A Banda foi até a delegacia e o delegado Herculano de Abreu informou que a investigação ainda está no início, mas os investigadores já tentam identificar o endereço que consta na comanda.