BR-153 – Caminhão com carne e frios tomba entre Ibaiti e Ventania

Photo Credit To - Defesa Civil: Informe Policiall

Um caminhão furgão com câmera fria carregado com carne e frios tombou em uma curva no km 136 da BR-153, próximo a ponte do Rio Preto entre Ibaiti e Ventania no início da madrugada de sexta-feira (4).

Segundo da Defesa Civil de Ibaiti, o veículo vinha de Santa Catarina e seguia para Belém no Pará.

O acidente aconteceu por volta da meia noite e quinze. Segundo os agentes Brito e Bueno da Defesa Civil, o condutor de 47 anos sofreu apenas escoriações. Ele foi retirado do caminhão pela Defesa Civil e levado por uma ambulância para o hospital em Ventania e passou por atendimento padrão, com paenas ferimentos leves.

A ocorrência foi repassada pelo Corpo de Bombeiros da cidade de Telêmaco Borba. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Santo Antônio da Platina esteve no local.