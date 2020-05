Caçador mata companheiro com tiro acidental em Ribeirão do Pinhal

Crédito da foto Para Assessoria PM

Um homem identificado como Natálio de Castro, integrante de um grupo de caça de javalis, morreu na tarde de ontem (30) após ser atingido por um disparo acidental de espingarda calibre 12 efetuado por um companheiro de prática esportiva. A fatalidade ocorreu na Fazenda Bom Retiro, no distrito da Triolândia, em Ribeirão do Pinhal.

De acordo com a PM, o autor do disparo, identificado como Albari Leite Gomes, teria confundido a vítima com um javali em meio a um milharal.

Natálio foi socorrido pelos próprios companheiros e encaminhado ao pronto-socorro de Ribeirão do Pinhal, onde o médico plantonista atestou que a vítima já estava em óbito.

A PM foi até o local do crime, onde apreendeu nove espingardas. Albari foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil e autuado por crime de homicídio culposo