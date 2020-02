Caminhão arrasta três carros em grave acidente em São Luiz do Purunã

Crédito da foto Para (Foto: Reprodução)

Um grave acidente aconteceu na tarde desta terça-feira (25) na descida da serra de São Luiz do Purunã, em Balsa Nova, região metropolitana de Curitiba. As primeiras informações dão conta de que uma carreta carregada com um contêiner acabou batendo e arrastando pelo menos três carros pequenos, no km 124 da BR-277, saindo da pista logo em seguida.

Uma pessoa estaria inconsciente no local, sendo atendida por equipes de socorro da concessionária. O tráfego nesse momento está em meia pista.

Mais informações em breve.