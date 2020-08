Caminhão carregado de bois e vacas tomba na BR-153

Crédito da foto Para Foto: Divulgação/PRF

Um caminhão carregado de animais (bovinos – bois e vacas) tombou, na madrugada desta sexta-feira, 14, no trecho de serra, da BR-153, em Ocauçu (63 km de Ourinhos). Não há informações de feridos.

De acordo com informações preliminares, o acidente aconteceu, por volta da 1h, no KM275 na BR-153. A carreta que vinha sentido Marília tombou em uma curva da serra. O caminhão carregado com bovinos ainda estava pelo local por volta das 8h, a concessionária da rodovia providenciou um guindaste para o destombamento que está a caminho do local, foi acionada também uma equipe de veterinários.

Divulgação: PRF