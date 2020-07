Crédito da foto Para Fotos: Eli/Minuto da Notícia

Um caminhão carregado com leite tombou na manhã desta quinta-feira (2), na PR-435, próximo ao distrito do Campinho, no município de Ibaiti.

A carga ficou espalhada na pista, porém, ninguém se feriu.

O veículo seguia com destino a Carlópolis. As circunstâncias do acidente são desconhecidas.