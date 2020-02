Caminhoneiro de Joaquim Távora morre em acidente na rodovia Raposo Tavares

Crédito da foto Para Divulgação

Um acidente na noite de quinta-feira (7) na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), em Palmital (SP), provocou a morte do caminhoneiro Renildo Ramos de Almeida, 41 anos, de Joaquim Távora – Norte Pioneiro paranaense.

Conforme apurou a imprensa local, o caminhão que Renildo dirigia (um Ford/Cargo, com placas de Joaquim Távora-PR) bateu na traseira de uma carreta, com placas de Sertaneja-PR, na altura do quilômetro 422 da rodovia estadual.

Renildo chegou a ser socorrido e levado ao Núcleo de Atendimento Referenciado (NAR) do Hospital Regional de Assis, mas não resistiu aos ferimentos.

As causas do acidente são investigadas.