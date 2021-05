Caminhoneiro morre após acidente na BR-376

Crédito da foto Para (Foto: Divulgação / PRF)

Na noite de segunda-feira (24), um caminhoneiro morreu, após uma colisão entre dois caminhões na BR-376, em Ortigueira, na região dos Campos Gerais do Paraná.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os dois caminhões trafegavam no mesmo sentido da via, quando o veículo que estava à frente reduziu a velocidade para realizar uma conversão. Neste momento, o caminhão que vinha a trás não conseguiu frear e bateu na traseira do veículo que estava à frente.

Com a batida, o semirreboque do caminhão que seguia atrás se desprendeu e acabou por espremer seu cavalo contra a traseira do Caminhão que seguia à frente. O motorista do caminhão não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a transportadora DMX, empresa em que a vítima prestava serviço, Luiz Antônio Scartazini deixou esposa e uma filha de um ano e um mês.

O corpo do caminhoneiro foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML).