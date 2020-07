Candidato a guarda do Depen é preso por documentos falsos

Photo Credit To AEN

Um candidato que participou do processo selecionado para a Guarda Prisional do Departamento Penitenciário do Paraná foi preso em flagrante na manhã desta quarta-feira (15) após a apresentação de documentos falsos. A prisão aconteceu na sede do Depen, em Curitiba, durante uma apresentação dos candidatos e entrega dos documentos.

“O processo seletivo do Depen foi extremamente rigoroso. Através de uma análise documental, o candidato mostra documentos falsos. Em razão disso, foi dada uma voz de prisão em flagrante e foi encaminhada para a Central de Flagrantes de Curitiba “, disse o diretor-geral do Depen, Francisco Caricati.

De acordo com o presidente do comitê de processo do Depen, delegado Renan Ferreira , o item apresentado, a Universidade Federal do Paraná, analisou e viu que a certificação de “nada consta” não tinha nenhuma pendência, foi aprovada e abacate para assinar o contrato hoje ”, explicou.

Assim que saiu da convocação, o Depen foi informado de que haveria procedimentos pendentes, contrariando o documento apresentado pelo candidato. “Começamos a média e esperamos ver o que é provável. Ele mostra treinamento em Direito e dois documentos, que são uma declaração de que nunca foram condenados ou indicados, e uma certificação de “nada consta”, divulgada ou delegada.

No entanto, há um procedimento permitido no Depen. “Inclusive, o recurso está marcado para julgamento nesta quinta-feira (16), já tendo sido condenado em primeiro grau”, afirmou. Quando questionado sobre o documento, ao delegar ou ao homem que declara ter recebido uma certificação de um amigo.

“Verificamos junto aos Recursos Humanos e o documento que recebeu a conta de que foi condenado pelo Conselho Superior de Depto, com rescisão contratual. Essa certificação foi falsificada ”, contou Renan.

HISTÓRICO – O candidato já trabalhou no Depen e foi demitido após ser acusado de fornecer e fornecer informações para uma fuga que ocorreu na Penitenciária Estadual de Piraquara (PEP), em setembro de 2018, nos 29 presos que fugiram após uma explosão do muro da penitenciária . Ele ainda responde ao processo na Justiça.

PSS – O processo seleciona, em andamento, visa a contratar temporariamente 1.394 guardas prisionais que usam como orientar, vigiar, fiscalizar, revistar e executar os detentores de unidades penais e cadeias públicas de todo o Estado.