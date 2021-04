Carga de 3,6 toneladas de maconha é apreendida pela PM em Prudentópolis

Photo Credit To Reprodução

.Cinco pessoas foram presas por envolvimento com tráfico de drogas na noite desta quinta-feira (15), após equipes da Polícia Militar apreenderem 3,6 toneladas de maconha que estavam escondidas em meio a uma carga de farelo de trigo, em uma caminhonete, na região rural de Prudentópolis, nos Campos Gerais. A apreensão é a maior da terceira edição da Operação Tático Móvel, desencadeada na região de Ponta Grossa, Londrina e Região Metropolitana de Curitiba.

“O objetivo dessa operação é a prevenção de crimes por meio de reforço policial em municípios, perímetros e outras regiões. Esta apreensão é um resultado exitoso do trabalho conjunto entre as equipes policiais, que denota a eficiência e a produtividade de atividades como essa”, explica o subcomandante-geral da PM, coronel Rui Noé Barroso Torres.

A apreensão foi resultado do trabalho conjunto do serviço de inteligência da 8ª Companhia Independente de Polícia Militar (8ª CIPM) e do 4º Comando Regional da PM (4º CRPM), juntamente com equipes do Pelotão de Choque do 1º Batalhão, que descobriram a movimentação de uma grande quantidade de drogas que seguiria para Ponta Grossa.

Os policiais militares verificaram que a droga estava escondida na região de Tijuco Preto, área rural de Prudentópolis. Por volta de 21 horas, uma equipe da PM abordou um veículo de passeio e o motorista, de 35 anos, possuía uma porção de maconha. Segundo o 1º Batalhão, o homem indicou o ponto exato onde estava grande quantidade da droga e os policiais chegaram até uma propriedade rural onde havia uma carreta com placas do Paraguai carregada com farelo de trigo.