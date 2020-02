Carnaval termina com 11 mortes nas rodovias federais do Paraná, 7 em pista molhada

Crédito da foto Para Foto: Divulgação PRF

O feriado de Carnaval terminou com 11 mortes nas rodovias federais do Paraná, segundo balanço da Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgado nesta quinta-feira (27). Segundo a corporação, sete destas mortes aconteceram em acidentes com pista molhada. Ao todo, foram 137 acidentes entre a última sexta-feira (21) e a Quarta-feira de Cinzas. 164 pessoas saíram feridas.

As mortes aconteceram em nove acidentes diferentes, sendo quatro deles provocados por velocidade incompatível com a via. Oito vítimas eram de ocupantes de carros, dois eram motociclistas e uma, pedestre.

Três das mortes aconteceram em um único acidente, na quarta-feira (26), na BR-476, ma Lapa, região metropolitana de Curitiba. Pai, mãe e um filho de 12 anos morreram em uma colisão frontal. O carro em que a família estava se chocou contra um caminhão.

Infrações

Na operação deste ano, os policiais rodoviários federais flagraram 144 motoristas sob efeito de bebidas alcoólicas, o que equivale a um caso de embriaguez ao volante a cada 60 minutos de operação. Doze desses motoristas foram presos por crime de trânsito.

Outros 608 motoristas foram multados por ultrapassagens proibidas. A PRF registrou ainda 108 crianças transportadas sem cadeirinha, bebê-conforto ou assento de elevação. Em 452 ocasiões, motoristas ou passageiros não utilizavam o cinto de segurança.

No total, as equipes da PRF recolheram 527 veículos aos pátios da instituição, por diferentes irregularidades. Quinze carros furtados ou roubados foram recuperados.

A PRF apreendeu 206 quilos de maconha em um carro acidentado que era conduzido por um menor de idade em Palmeira (PR), na BR-277, na Quarta-feira de Cinzas.