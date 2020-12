Photo Credit To Carreta com combustível pega fogo e interdita BR-153 próximo à Ourinhos; confira o vídeo - Foto; Marília Noticia

Uma carreta carregada com etanol (álcool etílico – ONU 1170) pegou fogo no quilômetro 267 da rodovia BR-153, sentido Ourinhos, próximo da praça de pedágio entre Marília e Ocauçu (cerca de 64 km de Ourinhos), na manhã desta quarta-feira (2).

O incidente começou por volta das 10h30 e até pelo menos 14h30 o trânsito ainda estava fechado de ambos os lados, mesmo com as chamas já controladas pelo Corpo de Bombeiros e sem previsão de liberação. Houve vazamento de combustível, o que atrasou a liberação das pistas. Os policiais aguaradam a inspeção que deverá ser feita pela CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo).

De acordo com informações preliminares o incêndio pode ter iniciado nas rodas do veículo que superaqueceram e começaram a pegar fogo. Apesar do grande susto, o incêndio não atingiu a carga do caminhão.

Policiais orientam motoristas evitarem o trecho. Quem estiver fazendo sentido Ourinhos-Marília, pegar o desvio por Lupércio, sentido Garça e no sentido Marília- Ourinhos, pegar sentido Garça até Lupércio e depois retornar à BR-153.